طليقة ماجد المصري بعد تعرضها للسرقة: «أكرمت مرات البواب وغدرت بيا»

رفضت منى عباس، الشهيرة بـ«منى إش إش»، طليقة الفنان ماجد المصري، التنازل عن القضية الذي رفعتها مؤخرًا ضد زوجة حارس العقار الذي تعيش به، بعد سرقة بعض مشغولاتها الذهبية.

زوجة البواب مذنبة وتستحق العقاب

وكتبت منى إش إش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فعلاً مفيش حاجة في القانون اسمها تنازل، وأنا مش هغير أقوالي لأني حلفت اليمين، وهي فعلاً مذنبة وتستحق العقاب لأنها لم تتب عن السرقة وخصوصاً معايا».

وأضافت طليقة ماجد المصري: «أنا أكتر حد ساعدها ووقف جنبها وأكرمها، ومع ذلك غدرت بي، تستاهل العقاب لأن ربنا فضحها وبينها على حقيقتها».

سرقة ذهب طليقة ماجد المصري

وكشفت منى إش إش، مساء أمس السبت، عن تعرضها للسرقة، متابعة: «للأسف تعرضت لحادث سرقة، مرات البواب سرقت دهبي وفلوسي بالرغم من مساعدتي لهم وكرمي معاهم، بفضل وكرم الله، الكاميرات في البيت صورتها، والشرطة قبضت عليها وبحوزتها الدهب المتبقي لأنها باعت منه، هي حاليا محبوسة على ذمة القضية».

وأضافت طليقة ماجد المصري: «جوزها وناس تانيه عايزني أتنازل عن القضية رأفة بابنها البالغ من العمر 8 سنوات، مع العلم أنها سرقت قبل كده دهب ناس لكنهم تنازلوا وكمان سرقت جارتي».

هل التنازل قانوني؟

واستطلعت منى إش إش، آراء متابعيها، قبل حسم قرارها، متابعة: «إيه رأيكم أتنازل ولا لأ؟، وهل التنازل قانوني ولا لا يجوز؟».