محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية في مجمع الخدمات بقرية سبك الأحد

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى المركز وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التيسيرات والدعم اللازم للمشروع القومى، رافقه الأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات بقرية سبك الأحد علي مساحة 750م2 ويخدم ما يزيد على 66 ألف نسمة ، حيث يتكون المجمع من 3 أدوار وجار أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بنسبة 85%، وتفقد المحافظ مقر المركز التكنولوجي بالمجمع والذي يضم 16 شباكًا وتم تخصيص 2 شباك لخدمة ذوي الهمم ، حيث جار أعمال التشطيبات الداخلية بالمركز وتركيب رخام الأرضيات وأعمال الدهانات ، كما تفقد المحافظ الغرف الإدارية لمكتب البريد والشهر العقاري بالمجمع ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة أحد المباني المتهالكة بمدخل المجمع لتوسعة المدخل ، فضلاً عن نقل التشوينات الخاصة بأعمال التشطيبات وتحسين مستوي النظافة بمدخل المجمع ، موجهاً بتطوير المنطقة المحيطة للمجمع بكامل وتطوير ورفع كفاءة النصب التذكاري للشهداء بسبك الأحد ، كما أصدر توجيهات مشددة لرئيس مدينة أشمون بضرورة الإهتمام بنظافة وتحسين المستوي العام لمحيط المشروعات الجاري تنفيذها وتجميلها لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للمشروعات.

وخلال جولته بسبك الأحد تفقد المحافظ أعمال التوسعة بمدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية (أبوبكر الصديق سابقاً) علي مساحة 2940 م2 وبقيمة تعاقدية ما يزيد على 6 ملايين جنيه وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، رافقته المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

حيث تفقد المحافظ مكونات المدرسة من الفصول والغرف الإدارية للتأكد من جودة الأعمال ، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة مراجعة الأعمال المسندة للهيئة علي أرض الواقع وبصفة دورية للتأكد من المعايير والمواصفات الفنية ، حيث أوضحت المهندسة وفاء صبحي أنه تم توسعة المدرسة من خلال إنشاء جناح جديد يضم 18 فصلًا دراسيًا ليصبح إجمالي الفصول 36 فصلًا دراسيًا بالمدرسة ، وتم أعمال التوسعة للجناح الجديد وفق نموذج حياة كريمة من حيث التصميمات والشعار ، مشيرة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية وجارٍ توريد التجهيزات تمهيداً لتسليم المدرسة للإدارة التعليمية

فيما أضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية أنه جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية لمدرسة أمين الخولي الثانوية بمدينة أشمون (إحلال جزئي ) علي مساحة 4860 م2 بإجمالي (13) فصل دراسي وبقيمة تعاقدية تقارب 5 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، مشيرة أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بمركز ومدينة أشمون للارتقاء بالمنظومة التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغ 31 مشروع بإجمالي عدد 556 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن 204 مليون جنيه ، كما أوضحت بأنه وفق للتعليمات الواردة من الهيئة يتم رفع كفاءة وتطوير 25 % من المدارس بقري مركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومن بينها مدرسة الشهيد سليمان عبدالمنعم مقلد الرسمية للغات بسبك الأحد وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية ، هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية علي تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار .