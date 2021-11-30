محافظ المنوفية يلتقي أهالي قرية شنوان لبحث متطلباتهم ويصدر 4 قرارات

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، عصر اليوم، عددًا من أهالي قرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم.

جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية لسوق شنوان النموذجي، بحضور نائبه محمد موسى، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى الأهالي

وخلال حديثه معهم واستماعه عن حالتهم الصحية وظروفهم المعيشية، وجّه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم، بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية ومساعدات عينية تساعدهم على متطلبات حياتهم نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين، ببحث إمكانية إضافة مواليد جديدة لبطاقة تموين مواطن من أصحاب الهمم يعول 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر رزق ثابت.

فيما وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم، ببحث إمكانية إقامة كشك لمواطنة تعاني من ظروف صحية سيئة، حيث أنها مريضة بالسكر وزوجها مريض بالسرطان، مكلفًا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات القانونية لصرف معاش تكافل وكرامة لمواطنة مريضة سرطان وتعاني من ظروف اجتماعية صعبة.

التواصل المباشر مع المواطنين

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكدًا أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت للتواصل مع أهالي المنوفية، للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.