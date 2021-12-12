مقتل مواطن في مشاجرة مع أبناء عمه بسبب الخلاف على أرض بالشرقية

لقي مواطن مصرعه، اليوم الأحد، في مشاجرة مع أبناء عمه بسبب الخلاف على قطعه أرض بقرية ازولين التابعة لمركز الحسينية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

بلاغ بمقتل مواطن بسبب الخلاف على قطعة أرض

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد من مأمور مركز قسم شرطة الحسينية يفيد تلقى قسم شرطة الحسينية بلاغا بمصرع «يوسف إبراهيم يوسف» 45 سنة مقيم بقرية ازولين التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية أثر الاعتداء عليه من قبل أبناء عمه بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

تفاقم الخلافات بعد صدور قرار تمكين للمجني عليه باستلام 8 أفدنة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع خلافات بين المجني عليه والمتهمين منذ عدة سنوات بسبب قطعة أرض وصدور قرار تمكين لصالح المجني عليه وتسليمه 8 أفدنة محل النزاع.

تفاصيل اللحظات الأخيرة أثناء وقوع الحادث

وكان المتهم حرر عدة محاضر في أوقات سابقة ضد المتهمين بسبب رش محصول القمح بمواد تتلف الزرع وأمس شعر المجني عليه بوجود عدة أشخاص في الأرض فخرج من المنزل لمعرفة ما يحدث فوجئ بأبناء عمه يتعدون عليه بالضرب وتوفي متأثرا بإصابته.

نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق

تم نقل الجثة إلى مستشفى الحسينية المركزي ثم تقرر نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة.

تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.