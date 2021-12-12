اندلاع حريق هائل في أحد مخازن الإسفنج بدمياط

شب حريق هائل مساء اليوم الأحد، بأحد مخازن الاسفنج بمدينة دمياط وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحريق.

ويحاول رجال الدفاع المدنى من محاصرة النيران لمنع امتداده للأماكن المحيطة وخاصة وان المخزن يقع داخل الكتلة السكنية.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق هائل بأحد المخازن الخاصة بالإسفنج بمنطقة شط الملح وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني في محاولة منها للسيطرة على النيران.