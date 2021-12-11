السيطرة على حريق في قطار بالمنوفية.. وعودة الحركة لطبيعتها

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، في السيطرة على حريق نشب في جرار قطار أثناء تواجده بمحطة قطار شنوام التابعة لمركز شبين الكوم.

واشتعلت النيران في جرار القطار ومخزن الوقود، وارتفعت الأدخنة في القرية، وتمت السيطرة على الحريق، وإعادة حركة القطارات لطبيعتها على طريق «طنطا- منوف» بعد توفقها.

حريق في قطار بالمنوفية بسبب احتكاك الفرامل

بالانتقال والفحص من الأجهزة الأمنية إلى مكان حريق قطار المنوفية، تبين اشتعال النيران في مخزن الوقود بسبب احتكاك فرامل القطار، ما أدى إلى اشتعال النيران في القطار وتوقف حركة القطارات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والسيطرة على الحريق دون إصابات.

مصدر أمني: لا إصابات بسبب حريق قطار المنوفية وعودة حركة القطارات

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في جرار قطار رقم 3850 أثناء مروره بمحطة قطار شنوان بمركز شبين الكوم في المنوفية، بسبب فرامل القطار واحتكاك الحركة، مؤكدا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق، دون إصابات بين ركاب القطار أو الأهالي، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بواقعة حريق قطار شنوان

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في جرار قطار طنطا- منوف، والذي نشبت فيه النيران بقرية شنوان في مدينة شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.