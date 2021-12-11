صحة المنوفية: إصابة أسرة من 4 أشخاص باختناق ومصرع طفل في حريق بالسادات

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استقبال مستشفى السادات جثة طفل وإصابة باقي أفراد الأسرة المكونة من 4 أشخاص إثر حريق نشب في شقة بمدينة السادات، موضحا أن مستشفى السادات تقدم كافة الرعاية الطبية للمصابين في الحريق وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة.

صحة المنوفية: إصابة الأب والأم في حريق السادات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين في الحريق الأب والأم وحالتهما الصحية جيدة، فيما يعاني الأطفال المصابين من صعوبة في التنفس بسبب استنشاق الأدخنة في الحريق، مؤكدا أن جميع المصابين يلقون الرعاية الطبية الكاملة، وتتم متابعة حالتهم بشكل لحظي لحين استقرار الحالة الطبية لجميع المصابين.

حريق في شقة سكنية بمدينة السادات في المنوفية

ونشب حريق في شقة سكنية في مدينة السادات بالمنوفية، وتصاعدت الأدخنة من الشقة ما أدى إلى إصابة جميع المتواجدين بها باختناق ووفاة طفل صغير، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وقامت سيارات الإسعاف بنقل جميع المصابين إلى المستشفى.

إخطار بالسيطرة على حريق في شقة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالمنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمدينة السادات بعد الدفع بسيارات الإطفاء، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.