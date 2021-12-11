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مصرع طفل وإصابة شخصين في حريق مروع بشقة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
07:18 م | السبت 11 ديسمبر 2021
حريق شقة في السادات

حريق شقة في السادات

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصان آخران بسبب الأدخنة، إثر نشوب حريق في شقة بمنطقة «ابني بيتك» في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

الدفع بسيارات إطفاء لنقل المصابين والجثة 

كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة إلى مستشفى السادات، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لسؤال الأهالي ومعرفة تفاصيل الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة مدينة السادات، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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