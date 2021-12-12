«المالية»: انضمام مصر لـ«جي بي مورجان» سيزيد من جذب المستثمرين

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن J.P MORGN مؤسسة استثمار عالمية لديها فرع متخصص في إصدار مؤشرات تتبع الأسواق الناشئة وأخرى تتابع الحوكمة، ومؤشرات أخرى تتبع الأسواق المتقدمة، وغيرها، حيث تحدث وتوضح المعايير التي يتم على أساسها اختيار الدول.

مرحلة جديدة من الشهر المقبل

وأضافت منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم، عبر شاشة DMC، أن مصر ستنضم لمؤشر الأسواق الناشئة في المؤسسة، الشهر المقبل، وهو ما تعمل عليه مصر منذ سنوات، إذ أن للمؤسسة متطلبات على صعيد الاقتصاد الكلي وأسواق المال: «من ضمن ما كان مطلوبا منا على مستوى المالية، إطالة عمر الدين وضبط منحنى العائد وتقدير حجم الإصدارات».

الوفاء بالمتطلبات

وتابعت مستشار نائب وزير المالية: «بعدما عملنا على هذه المتطلبات وقمنا بالوفاء بها، فإننا أصبحنا قادرين على الانضمام للمؤشر في شهر يناير المقبل، وعندما تنضم الدول إلى مثل هذا النوع من المؤشرات، فإن هذا الأمير يطمئن المستثمرين الأجانب بأنها لبت احتياجات المؤشرات وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب».

صناديق الاستثمار

وأشارت نيفين منصور، إلى أن بعض صناديق الاستثمار تتبع هذه المؤشرات، وتضخ استثمارات في الدول التي انضمت للمؤشر.

وبانضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، ستكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، حيث يُتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.