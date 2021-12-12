زعيم الأغلبية: نقدر جهود الدولة المبذولة في مجال النقل والمواصلات

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، بالبدء في أعمال تطوير طريق «أبو كبير - ههيا» بمحافظة الشرقية بداية من أول يناير 2022.

حيث ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن التأخير في أعمال تطوير طريق «أبو كبير - ههيا».

موازنة تطوير الطرق

من جانبه قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، أننا جزء من الحل ولسنا جزءًا من المشكلة، مشيرًا إلى إدراكه أن كل جهة لديها موازنة محددة، يتم من خلالها الإنفاق، مجددًا إدراكه لمدى صعوبة الأمر.

وتابع في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد: «نحتاج للشراكة في الحلول، لابد من وجود أولويات عند التنفيذ ويتم تخصيص 5% على الأقل من موازنة الوزارة للطرق الهامة والضرورية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

تطوير الطرق داخل المحافظات

بينما طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، أن يكون هناك خطة تضم أولويات للطرق في كل محافظة، ووضع الطرق ذات الأولوية أولًا في خطة الإصلاح والتمهيد، معلقًا: «بذلك نكون جزء من الحل ونوفر من 50 إلى 60% من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول الطرق في داخل المحافظات.

واختتم كلمته أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بتأكيده على تقدير كافة الجهود المبذولة في شتى المجالات، لاسيما مجال النقل والمواصلات.