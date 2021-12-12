"طلعت مصطفى" تزين قائمة أقوى ٥٠ شركة عقارية في الشرق الأوسط بقائمة فوربس

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقديم صورة مشرفة عن القطاع العقاري المصري في مختلف التصنيفات الإقليمية والدولية، وأخرها حلت المجموعة بقائمة أقوى ٥٠ شركة عقارية في الشرق الأوسط لعام 2021 بقائمة مجلة فوربس الأمريكية، لتتصدر الشركات المصرية في التصنيف الذي ضم 50 شركة عقارية.

ودخلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة أقوى 10 شركات عقارية في الشرق الأوسط لعام 2021، بفضل ما تمتلكه المجموعة من إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وبناء أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، ومحفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع.

وأشادت المجلة الأمريكية، في تقرير لها لأقوى 50 شركة عقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، بالمشروع الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى "نور"، والذي يضم حوالي 140 ألف وحدة سكنية وفندق 5 نجوم بخلاف المساحات الخضراء والمرافق والمراكز التجارية، مشيرة إلى نجاح في تحقيق أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 ، لترفع توقعاتها من المبيعات إلى 30 مليار جنيه عن السنة المالية 2021.

كما حققت المجموعة، حتى 30 سبتمبر عام 2021 رصيد مبيعات فعلية غير مثبتة بلغ 63.3 مليار جنيه ، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية. وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 11.31 مليار جنيه وبنسبة نمو 9% .