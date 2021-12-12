غالية بن علي تتراجع عن قرار اعتزالها الغناء: «لن أتوقف عن الصلاة»

تراجعت الفنانة غالية بن علي، اليوم، عن اعتزالها الغناء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها القرار.

وكتبت غالية بن علي، عبر حسابها على «إنستجرام»: «في صالح جمهور حساس، ذكي عقليا، ذكي عاطفيا وراقٍ روحيا، جمهوري الموصول، واحتراما له، مطلوب مني الارتقاء والتحليق في فضاء الفن واستكشاف أعلى درجاته.

استخفاف المنتجين بالثقافة العربية

وأضافت غالية بن علي في منشورها: «غير مقبول استخفاف المنتجين بثقافتنا ولغتنا وأصولنا وعراقة إحساسنا، غير مسموح الخضوع للغش وللقوالب السوقية».

واستطردت: «عشان تسوقي أغنية لازم تكون في قالب معين، ومدتها كذا، والكلام يكون خفيف ويتعاد كتير عشان الأغنية تعلّق مع الناس، وتعمل مشاهدات، وإلا مش هتبقى تريند، فغلط نسوّقها، أفهم إيه أنا بقى؟!».

وأضافت: «قررت فقط التمادي في الغلط، والخروج عن كل القوالب، والرجوع بثقة أكبر إلى حبي الأول والأخير، القصائد الطويلة وحتى المعقدة، التي يكتبها شاعر عيونه تبحلق في السماء، موصول بكل ما تنزله عليه من جمال وهو لا يخضع إلا لقيد واحد، العهد الذي عقده مع الصدق والأمانة والجمال والأناقة».

غالية بن علي تتراجع اعتزالها الغناء

واختمت: «لم أقل إني سأعتزل الغناء، فالغناء بالنسبة لي نفس وصلاة، وإنما قلت في لحظة زعل أنني سأعتزل ما يسمونه أغنيات، وسأبقى أغني أغنياتي التي أحبها ولن أتوقف عن الصلاة ولا عن التنفس ما دمت حية، شكرا على كل المحبة التي غمرتموني بها، وكل الرسائل البديعة، وهي توثق إيماني بهذا الجمهور وبالوصل الذي يجمعنا دائما».