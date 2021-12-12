«الحبس والغرامة» عقوبة مصور السيدة الأوكرانية في بلكونة التجمع

أثارت واقعة مصور سيدة التجمع، التي تحمل الجنسية الأوكرانية، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض على منصات التواصل المختلفة عن عقوبة ذلك المصور الذي قام بتصوير السيدة أثناء وقوفها في شرفة بيتها دون ملابس، ويوضح «الوطن» في هذه السطور عقوبة ذلك المصور، وذلك وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وفي هذا الصدد أوضحت دينا المقدم، المحامية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب فيما يخص مصور سيدة التجمع، أن الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نص على عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

وأضافت المحامية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المادة 25 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

وتابعت: «أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

عقوبات قانون مكافحة جرائم المعلومات

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن المادة 26 من قانون الجرائم الالكترونية نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وقالت «دينا المقدم»، إن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

عقوبة مصور سيدة التجمع الأوكرنيا

وتابعت المحامية دينا المقدم، أن المادة 28 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

وأكملت المحامية دينا المقدم، أن من واقع القانون السابق فإنه من المتوقع أن يعاقب مصور سيدة التجمع في شرفتها دون علمها تكون الحبس سنة، وفي حالة إذا كان التصوير بهدف توثيق جريمة، في ذلك الوقت لا يتعرض مصور سيدة التجمع إلي أي عقوبة.

سيدة التجمع

وكان جيران سيدة التجمع قدموا بلاغا يفيد بتكرر ظهورها عارية في بلكونة منزلها بإحدى الشقق المستأجرة وتقيم فيها مع مجموعة من أصدقائها، بأحد العقارات في كبوند، وانتشرت صورا وفيديوهات على الإنترنت توثق حادث السيدة الأوكرانية، وهو ما يعد مخالفا للقانون.