سيدة التجمع الخامس تعود لمنزلها بعد التصالح: كانت بتنشر الغسيل بالمايوه

3 ساعات قضتها سيدة التجمع الخامس، داخل قسم الشرطة، غادرت بعدها عقب تحرير مذكرة تصالح، بينها وبين جيرانها الذين استدعوا الشرطة بعد أن شاهدوها في شرفة منزلها بالمايوه، وعادت السيدة الأوكرانية مرة أخرى إلى منزلها في القاهرة الجديدة بعد التصالح مع جارتها التي طلبت لها الشرطة.

سيدة التجمع الخامس كانت تنشر الغسيل

دقيقة واحدة كانت كفيلة بأن تغير حياة سيدة التجمع الخامس التي تقيم بإحدى شقق كمبوند بمنطقة القاهرة الجديدة، بعدما شاهدها الجيران شبه عارية في بلكونة منزلها وهي تنشر الغيسل، فتعالت الصرخات من قبل الجيران وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة التجمع الأول.

مشهد السيدة العارية في البلكونة

الواقعة كانت بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بتكرر ظهور إحدي السيدات عارية ببلكونة منزلها بإحدي الشقق المستأجرة وتقيم فيها مع مجموعة من أصدقائها، بأحد العقارات في كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

شرطة النجدة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين صحته وأن السيدة بالفعل تقف عارية في بلكونة منزلها، وأنها غير مصرية الجنسية، فتم القبض عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول، وقالت أمام جهات التحقيق أنها لم تتعمد ارتكاب هذا الفعل، وأنها تتصرف بشكل طبيعي للغاية كما تفعل في وطنها «أوكرانيا».

غضب الجيران

وأضافت أنها فوجئت بصراخ الجيران مطالبين إياها بإرتداء ملابسها كاملة، وحينما دخلت من البلكونة إلى الشقة لم تمر سوي دقائق معدودة وفوجئت بقوة أمنية من القسم تقتادها بعد أن طلبوا منها ارتداء كامل ملابسها، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والتي انتهت بالتصالح لجهلها بالقوانين واللوائح المصرية.