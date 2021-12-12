نص كلمة السيسي لرؤساء أجهزة الاستخبارات الأفريقية خلال اجتماعهم الـ17

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية، خلال اجتماع لجنة «سيسا» الـ17 بالقاهرة، إذ قال «يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، التي تسعد بتواجدكم فيها، وبصفتكم رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية، المسؤولين عن الحفاظ على أمن واستقرار دول قارتنا الأفريقية الحبيبة، فأنني أؤكد أنه من دواعي سروري البالغ، أن اتواجد اليوم معكم، في مؤتمركم الـ17 بالقاهرة، كأول رئيس لجمهورية مصر العربية، يشارك في أعمال لجنتكم الموقرة».

السيدات والسادة

لا يوجد أمامنا سبيل سوى الاستمرار في بذل أقصى الجهد، للحفاظ على أمن ووحدة قاراتنا، وتحقيق أحلام وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة، كأن تنعم بالاستقرار والازدهار المنشود لكل مواطنيها، وتأتي اجتماعاتكم اليوم، في ظل تحديات تشهدها قارتنا، وكل مناطق العالم، وفي مقدمتها المخاطر المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود، متعدد الأوجه والأذرع، الذي يعمل على تفتيت المجتمعات، وهدم المفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعطل كل من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام.

السيسي: يجب مواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم

وأضاف الرئسي: كما تربك خطط دولنا الأفريقية، تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، ولمواجهة ذلك تتبلور أهمية دور لجنة سيسا، بالتنسيق مع كل الأليات الأخرى ذات الصلة، التي تفرض عليها تلك المتغيرات، أن تتكاتف وتكمل مسيرتها لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، إسهامًا في تجفيف منابعه ومحاصرة أنشطته، وحماية البشرية كلها من أفكاره المحدقة.

وتابع: تواجه قارتنا الإفريقية خلال تلك المرحلة، أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» العميقة، التي حملت أعباء لم تكن متصورة، وأصبحت تمثل تهديدًا، غير تقليدي للأمن والاستقرار في كل دولنا ومن هذا المنظور، هناك دور هام لكل أجهزتنا الأمنية للتعاون والإسهام بدور فعال لمواجهة هذا التحدي، ولعل تنظيم مؤتمر القاهرة الـ17 للجنة سيسا، تحت شعار تكامل جهود أعضاء السيسا، لمواجهة تداعيات استمرار جائحة كورونا، يعد أبرز دليل على إدراك لجنة سيسا الموقرة، لحجم التحدي البالغ الذي يتنامى مع الوقت.

وأشار الرئيس، إلى المخاطر المرتبطة بأزمتي الإرهاب وفيروس كورونا، قائلا: إنني أشيد بالدور المحوري للجنة «سيسا»، في متابعة ورصد التوصيات بشأن مجابهة باقي التحديات الأمنية، التي تفرض نفسها على دول قارتنا العظيمة، ومنها مسألة الهجرة غير الشرعية والبطالة، والأمن السيبراني والجريمة المنظمة، وكذلك تداعيات عدم الاستقرار السياسي في بعض دولنا وغيرها.

علينا مداومة الجهد وتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا

وقال السيسي، في نهاية كلمتي، أود أن أشير إلى أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة «سيسا»، سيسهم بشكل مباشر في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد ولخدمة هذا الهدف، فأن علينا مداومة الجهد وتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا، بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية.

ضيوف مصر الكرام

أنني على ثقة بأن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الافريقية سيسا لديها الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية متعددة العناصر والمضي قدمًا في مسيرة التكامل العلمي، ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة سيسا وتستكمل تنسيقها واسهاماتها لأشقائها الأفارقة، بما يسهم في رفع القدرات للحد المناسب الذي يساعد على التغلب على التحديات الامنية التي تحيط بدولنا.

وفي الختام

أرجو الله تعالى، أن تكلل أعمال اجتماعاتكم بكل التوفيق، وأن تكون نتائجها انطلاقًا واستكمالا لتعاوننا المشترك لما فيه صالح قارتنا الافريقية وشعوبنا ولجنتا الموقرة سيسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.