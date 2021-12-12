الأهلي في ورطة قبل مباراة السوبر الأفريقي بسبب الشناوي وحمدي فتحي

يواجه الجهاز الفني للأهلي، أزمة شديدة في ظل صعوبة لحاق كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي، بمباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، بعد تعرضهما للإصابة مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب.

حجم إصابة الشناوي وحمدي فتحي

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إصابتيهما بشد في العضلة الخلفية، ما يستلزم خضوعهما لفترة طويلة من العلاج والتأهيل.

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