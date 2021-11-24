ألمانيا تسجل قفزة قياسية جديدة في عدد إصابات كورونا

سجلت ألمانيا، قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ»، للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5 ملايين و497795 حالة إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

ووفقا لوكالة الأنباء «رويترز»، سجل المعهد 66 ألفا و 884 إصابة جديدة، و335 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 99 ألفا و 768 بعد تسجيل 335 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

تحذيرات الصحة بشأن احتفالات رأس السنة فى المانيا

وحذر المعهد، من أن تشهد ألمانيا وضعا صعبا خلال احتفالات رأس السنة، ما لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء «رويترز».

نقل المصابين بفيروس كورونا من هولندا إلى ألمانيا

وفى السياق ذاته، بدأت هولندا، نقل المصابين بفيروس كورونا، عبر الحدود إلى ألمانيا لتخفيف الضغط على المستشفيات الهولندية، حيث تقلص خدمات الرعاية الاعتيادية بها للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية في هولندا، إنه جرى نقل مريض بعربة إسعاف من مقاطعة «روتردام»، الهولندية إلى مستشفى في مدينة «بوخوم» الألمانية، على بعد حوالي 240 كيلومترا، حيث سيتبعه آخر في وقت لاحق.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بهولندا

وذكرت هيئة الصحة العامة الهولندية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الهولندية تزايد خلال الأسابيع الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، حيث استخدم 470 سريرا من إجمالي 1050 بالعناية المركزة في هولندا لمصابى فيروس كورونا، وأُغلق ما يقرب من ثلثي غرف العمليات في هولندا للحد من استخدام العناية المركزة، بحسب موقع «قناة روسيا اليوم».

وبحسب الموقع، بدأت المستشفيات بالفعل في تقليص الخدمات الأخرى بما في ذلك علاج السرطان وعمليات القلب لإفساح المجال للمصابين بفيروس كورونا.