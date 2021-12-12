إحالة سيدة وزوجها بالنزهة للجنايات.. قتلا العشيق ووضعا جثته في كراتين

«ضرب وقتل وتمثيل بالجثة»، هي أبرز التفاصيل البشعة التي شهدتها جريمة ارتكبتها سيدة بمعاونة زوجها، حيث قتلا عشيق الأولى، لمحاولته الاعتداء على نجلتها، رغم تحذيرها له، وهي القضية التي جرت أحداثها، في سبتمبر الماضي، وصدر، اليوم، قرار جهات التحقيق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما نسبت لهما ارتكاب جريمة القتل العمد.

3 كراتين

بداية فصول هذه القصة المأساوية، كانت في إحدى ليالي سبتمبر الماضي، وتحديدا في منطقة الألف مسكن المزدحمة، حيث عثر عدد من المارة على 3 كراتين، تنبعث منها روائح كريهة، وبالاقتراب منها تبين أنها تحوي أشلاء آدمية، وأبلغوا الشرطة، التي انتقلت إلى هناك، وأخطرت النيابة العامة وأمرت بتحديد هوية المجني عليه وضبط مرتكب الواقعة، ونقل الكراتين للطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية.

خطة بحث

بدأت الأجهزة الأمنية إجراءاتها وتحرياتها فور تلقي البلاغ من المواطنين، وأعدّ فريق البحث خطة كان أول محاورها هو تحديد هوية صاحب الأشلاء، حيث نجحت في ذلك بعد مراجعة بلاغات التغيب ومضاهاتها بذويه، كما اعتمدت خطة البحث على التحريات المكثفة حول علاقاته وتعاملاته وخلافاته وفحص ما يرقى منها لارتكاب جريمة القتل.

كاميرات المراقبة

لم تُغفل أجهزة الأمن دور كاميرات المراقبة، حيث خضعت الكاميرات هناك، لفحص مستمر حتى تبينت المفاجأة، حيث تبين أن من وضع الكراتين سيدة وشخص آخر معها، وأن الفارق الزمني بين إلقائها واكتشافها، عدة أيام، فبدأت الشرطة في البحث عن السيدة، وتتبع خط سيرها قبل وبعد إلقاء الكراتين.

تحديد هوية وضبط

بعد ساعات من مشاهدة فيديوهات السيدة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية السيدة التي ظهرت في فيديوهات كاميرات المراقبة، حيث تبين أنها ربة منزل مقيمة في منطقة النزهة، وانطلقت مأمورية من مباحث القاهرة، وتمكنت من القبض عليها، وبمواجهتها أدلت باعترافات تفصيلية عن الحادث ودوافعها.

علاقة غير شرعية

وأوضحت المتهمة، أنها على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، منذ عدة سنوات، وأن الأخير حاول استدراج نجلتها لعلاقة غير شرعية، لكنها حذرته من عدم الاتصال بها، دون جدوى، فقررت الانتقام منه، بالاستعانة بزوجها.

قتلناه وقطعناه

وتابعت المتهمة اعترافاتها، أنها اتفقت مع زوجها على قتل المجني عليه بعد استدراجه إلى الشقة، كما اعتادت لإقامة علاقة مُحرمة، فوافقها الزوج، وفور وصول المجني عليه للشقة، انهالا على رأسه ضربا بقطعة خشبية، حتى فقد الوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابعت المتهمة أنها وزوجها قطّعا جثة المجني عليه إلى أجزاء، ووضعوها في 3 كراتين، وألقوها في مكان العثور عليها.

محاكمة جنائية

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما مثُلا أمام قاضي المعارضات، والذي جدد حبسهما على ذمة القضية، وصدر اليوم القرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.