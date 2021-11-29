كاميرات المراقبة تكشف متهما تسلل لمنزل جارته لسرقته بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «مواطن يكشف بكاميرا مراقبة تسلل جاره لمنزله لسرقته بالزقازيق».

وقالت الوزارة في بيان، إنه بالفحص تبين تصوير كاميرا المراقبة الخاصة بمسكن ربة منزل، مقيمة بقسم شرطة ثان الزقازيق، لسائق، مقيم بذات العنوان، حال دخوله للمسكن والعبث بمحتوياته.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.