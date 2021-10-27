قطاع الأعمال: «جسور» بداية لغزو المنتجات المصرية للأسواق العالمية

كشفت الدكتورة داليا تادروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل جديدة عن شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد «جسور»، إذ ذكرت أن الشركة ستروج لجميع الصناعات المصرية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك قطاع تصدير، مؤكدة أن شركة «جسور» ستعمل على فتح أسواق جديدة لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسجيل المنتجات مجانًا على الكتالوج الإلكتروني.

مشروع الشركة يقدم خدمة متكاملة وتأمين على الشحنة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الاقتصاد اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه حال وجود طلب على المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تخرج المنتجات من باب المصنع أو الورشة وتشحن بريًا أو جويًا، وتخزن في الدولة المستهدفة لحين تسليمها للمستورد، مؤكدة أن مشروع الشركة يقدم خدمة متكاملة بالإضافة إلى خدمة التأمين على الشحنة.

وأوضحت مساعد وزير قطاع الأعمال العام، أن التأمين على الشحنة يكون منذ خروجها من المصنع وحتى تسليمها للمستورد بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، كما تقدم خدمات مصرفية بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية التي تقدم خدمات تمويل ما قبل التصدير وتحصيل البنك لقيمة ما تم تصديره من خلال علاقته بالبنوك الأخرى، مشيرة إلى أنه حال تعرض الشحنة لأي مخاطر أو تعثر المستورد عن سداد قيمة الشحنة تتحمل شركة التأمين ذلك.

نسعى لعدم الإضرار بسمعة المنتجات المصرية

وتابعت الدكتورة داليا تادروس، أن الكتالوج الإلكتروني لشركة جسور أطلق لتمكين الشركات المصرية، خاصة الصغيرة لتسجيل منتجاتها القابلة للتصدير مجانا، موضحًا أنه بمجرد وصول طلب على منتج معين تحصل الشركة على مبلغ بسيط من المصنع أو الورشة المنتجة له مقابل وساطة لفتح أسواق جديدة، بشرط أن تكون الشحنة مطابقة للمواصفات لعدم الإضرار بسمعة المنتجات المصرية.