خالد منتصر عن منع طبيبات ببناطيل ضيقة من حضور مؤتمرات: «ده مزاج سلفي»

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، على موقف الدكتورة مي السماحي رئيس قسم الجلدية السابق بجامعة عين شمس، ورئيسة مؤتمر الجمعية المصرية لطبيبات الأمراض الجلدية، بعدم السماح بدخول المؤتمر لمن ترتدي الجيب القصيرة، أو الفستان دون كم أو البناطيل الضيقة.

وقال «منتصر»: «الدكتورة مي السماحي لها كل الاحترام ولها كل الإجلال، وهي صديقة عزيزة، لكن زي ما المثل الشهير اللي بيقول نحب أفلاطون ولكني أحب الحقيقة أكثر».

وأوضح أنه ينتقد مسألة الوصاية التي كثرت للغاية في المجتمع المصري، «توصيات الدكتورة مي السماحي مع كل الاحترام لها، حسيت فيها بنفس الوصاية أو نفس مزاج سلفي بهذا السطر».

لماذا يتم معاملة الأطباء وكأنهم طلاب في مدرسة ابتدائي؟

وأضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن تلك الشروط لدخول مؤتمر طبي يُعامل الأطباء وكأنهم في مدرسة ابتدائي، «أنا بعتبره شخصيًا إهانة للأطباء مهما بلغ مسألة الترحيب بهم في هذا المؤتمر، معنديش إحصائية مين رحب ومين لم يُرحب، لكن سمعت انتقادات عديدة، ولما البوست الخاص بالدكتورة مي سماحي انتشر كان فيه انتقادات من الأطباء»، مستنكرًا: «مين اللي هيكون معاه تيرمومتر الأخلاق عشان يعرف البنطلون ضيق ولا لا، ولا يعرف الفستان اللي فوق الركبة ده مناسب ولا مش مناسب».

من في يده ترمومتر الأخلاق لتقييم ملابس الطبيبات؟

وأشار الكاتب والمفكر السياسي، إلى أنه إذا حضرت طبيبة بالمؤتمر الطبي ووزنها 56 كيلو، وترتدي بنطلون ضيق مناسب، «هنوزنها بقى ونشوف الطقم لايق على الوزن ولا لا، واللي تيجي بفستان هنمنعها من حضور المؤتمر، يا جماعة إحنا بنتعامل مع أستاذة وأطباء على مستوى من الوعي، بقالهم عشرات السنين يحضروا مؤتمرات مبيحصلش في المؤتمرات ده على الإطلاق».

وتساءل: «هل الدكتورة مي السماحي كتبت ممنوع النقاب، هل اللي هتدخل بفستان فوق الركبة خطر أمني وخطر أخلاقي ولا راجل يدخل المؤتمر لابس نقاب، ولا إحنا شايفين أننا لو كتبنا ممنوع النقاب هيدخلوا فينا شمال؟ على عيني وراسي لو قولنا الضيق أوي بلاش، بس ليه مجبناش النقاب».

لماذا لم يتم ذكر ممنوع الدخول بالنقاب؟

وتابع الدكتور خالد منتصر: «ياريت يتقال فورمال، حسيت إن فيه نفس وصاية وفيه مزاج سلفي، لأن طرح مصطلح «لبس خارج»، فيه مبالغات وهندخل في دائرة لن تنتهي، لو لابسة عادي سيقال لها مش محجبة ليه، لو لابسة حجاب هتقول نص شعرك باين ليه، هندخل في دائرة مغلقة مفيش حاجة اسمها تحديد الكم والفساتين فوق الركبة وتحت الركبة، إنتوا أساتذة جامعة، مش بتدرسوا صدفية وبهاق إنتوا بتدرسوا حاجات اجتماعية».