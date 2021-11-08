خالد منتصر لـ«عبدالماجد»: هجوم إرهابي خائن مثلك عليا «وسام شرف»

علق الدكتور خالد منتصر، على هجوم الإرهابي عاصم عبدالماجد عليه، بسبب تصريحاته التي أيّد فيها الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن «قراءة القرآن أثناء العمل»، قائلا إنّ هجوم الإرهابي عليه وسام شرف، موضحا عبر حسابه على تويتر: «عندما يهاجمك ويشتمك إرهابي قتل 80 ضابطا وجنديا بدم بارد في مذبحة أسيوط في عيد الأضحى، ثم تحول إلى خائن وعميل ضد بلده لمن يدفع أكثر، عندما يحدث هذا فإنّه وسام شرف، حقا نجيب محفوظ كان عبقريا في عنوان قصته (الشيطان يعظ)».

رد خالد منتصر على عاصم عبدالماجد

وكان الإرهابي عاصم عبدالماجد، هاجم منتصر عبر حسابه على تويتر، مغرّدا: «الهجمة القوية التي تعرض لها إبراهيم عيسى والتي وصفها صديقه في النفاق خالد منتصر بأنّها عملية ذبح، تؤكد أنّ الأمة تنتفض للقضايا التي تمس أصول دينها (كالقرآن أو الرسول) وإن كانت تتغافل أحيانا عن قضايا أخرى (كالحكم والظلم مثلا)».

تصريحات إبراهيم عيسى

وأثار الإعلامي إبراهيم عيسى، جدلًا واسعًا خلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته خلال برنامجه التليفزيوني «حديث القاهرة»، قائلًا: «منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية، وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل».

وأضاف عيسى: «لدينا في مصر 429 كلية، ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات»، وتابع: «ليه أدخل أجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن، من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».

رد الدكتور أسامة الأزهري على إبراهيم عيسى

ورد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى خلال برنامجه «حديث القاهرة» بشأن قراءة القرآن في العمل، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم، والحقيقة أنّنا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا».