العقوبة المتوقعة على كريم الهواري.. قد تصل للسجن 13 سنة

قال أشرف ناجي المحامي، إن العقوبة المتوقعة على كريم الهواري المتهم يالتسبب في وفاة 4 طلاب بحادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، حال إدانته من المحكمة، قد تصل إلى السجن 10 سنوات فيما يتعلق بالقتل الخطأ، التي وردت في المادة 238 من قانون العقوبات، فضلا عن 3 سنوات فيما يتعلق بجريمة تعاطي المواد المخدرة.

المادة 238

وأوضح «ناجي» أن المادة 238 نصّت على (من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

3 سنوات للتعاطي

وأضاف «ناجي» لـ«الوطن» أنه فيما يتعلق بتهمة المخدرات بالنسبة للتعاطي ستكون عقوبتها 3 سنوات، لاقترانها بجرائم أخرى.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادث الشيخ زايد، عن أن المتهم كريم الهواري، قائد السيارة المتسبب في وفاة الضحايا الـ4، كان متعاطيا موادا مخدرة وقت وقوع حادث الشيخ زايد.

وبيّنت التحقيقات، أن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن العينات المأخوذة من المتهم كريم الهواري، أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وهو ما واجهته به النيابة العامة خلال التحقيقات، التي جرت معه، والتي انتهت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.