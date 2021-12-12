العقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد «فيديو»

لا يزال حادث الشيخ زايد الذي راحل ضحيته 4 أشخاص على يد نجل أحد رجال الأعمال المعروفين والمتهم بارتكاب الجريمة، يسبب صدمة للمتابعين في ظل تساؤل عن الموقف القانون للمتهم والعقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد، وهو ما يجيب عليه التقرير التالي من خلال ما نص عليه قانون العقوبات المصري.

العقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد

وقبل الحديث عن العقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد فإن تفاصيل الحادث تعود إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.

بينما أمرت جهات التحقيق، بنقل جثامين المتوفيين لثلاجة لمستشفى زايد العام، وإخطار ذويهم، وتداولت عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمجني عليهم الـ4، مصحوبة بأدعية لهم، وطالبوا بالقصاص من مرتكب الحادث.

عقوبة القتل الخطأ

وبخصوص العقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد، أو عقوبة القتل الخطأ بشكل عام فإنها وفقًا لقانون العقوبات لها أكثر من حاله، حيث تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 200 جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة في حدها الأقصى إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيهًا حال ثبوت تعاطي المتهم مسكرًا أو مخدرًا، كما تشدد العقوبة أيضا إلى 7 سنوات حال كان المجني عليهم أكثر من ثلاثة وإلى 10 سنوات حال ثبوت تعاطي مسكر أو مخدر وهو ما تفسره المادة 238 من القانون وفيما يلي نصها.

قانون العقوبات

العقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد، وجاء نص القانون في المادة 238 منه على الآتي: من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالة سكر

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

ووفقا لقانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاث أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.