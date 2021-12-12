من هو كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد؟.. كان تحت تأثير المخدرات

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادث الشيخ زايد، عن تفاصيل ومفاجآت في الحادث الذي وقع الجمعة الماضية، وراح ضحيته 4 طلاب، أن سائق السيارة التي تسببت في الحادث، هو المتهم كريم الهواري، وأصبح الإسم هدفا لمئات عمليات البحث على محرك جوجل، فمن هو كريم الهواري؟.

من هو كريم الهواري؟

زاد البحث عن اسم كريم الهواري، منذ صباح الجمعة الماضي، وهو نجل رجل أعمال شهير، وكان يقود سيارة فارهة يزيد سعرها على الـ 4 ملايين جنيه، حيث كان يسير بسرعة عالية في شارع النزهة بالشيخ زايد، واصطدم بسيارة أخرى ماركة «هيونداي إكسيل»، كان يستقلها الضحايا الـ4، وتسبب في وفاتهم، بعد انقلاب سيارتهم بهم.

وبيّنت التحقيقات، أن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن العينات المأخوذة من كريم الهواري، أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وهو ما واجهته به النيابة العامة خلال التحقيقات التي جرت معه، والتي انتهت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

3 اتهامات

ونسبت النيابة العامة للمتهم كريم الهواري، عدة اتهامات منها ارتكاب جرائم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 أشخاص؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

ووقع حادث الشيخ زايد، فجر الجمعة الماضية، في شارع النزهة بالشيخ زايد، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص، حيث اصطدمت بسيارتهم سيارة يقودها المتهم كريم الهواري، مما أدى لانقلاب السيارة الخاصة بهم، ووفاتهم في الحال.

وأعلنت النيابة العامة، الجمعة، عن إجراءات اتخذتها في الحادث، منها إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارتين، وسماع أقوال الشهود، فضلا عن أسر الضحايا، وبعدها صرّحت بدفن جثامينهم، كما أمرت بسحب عينات دم وبول من المتهم كريم الهواري، لفحصها وبيان تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه، وهو ما ثبتت إيجابيته، اليوم الأحد، حسبما أعلنت النيابة العامة.