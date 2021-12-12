جارة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد: «وحيد أمه وكانت بتعتمد عليه» (فيديو)

قالت أم زينب، جارة المجني عليه عبدالله درويش، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، إن المجني عليه كان في مقام أبنائها، وأنه كان مثالًا للأدب في التعامل معها ومساعدتها في قضاء حوائج منزلها.

حادث الشيخ زايد

ووقع الحادث، فجر الجمعة، في شارع النزهة بالشيخ زايد، وأسفر عن وقوع 4 ضحايا وتلفيات بسيارتين، كان يستقل إحداهما الضحايا الأربع، والأخرى كان بداخلها نجل رجل أعمال شهير.

حالة حزن تخيم على أسرة الضحية وجيرانه

وأضافت جارة المجني عليه، خلال بث مباشر أجرته معها «الوطن»، أنها وأسرتها في حالة حزن شديد على جارها «عبدالله» منذ وفاته حتى الآن، لافتةً إلى أن والدته في حاله ذهول وصدمة ولم تصدق الخبر حتى الآن، لاسيما أنه كان ابنها الوحيد، وتعتمد عليه في كل شيء، معقبةً: «أن أفعاله كانت تدل على أنه يتعامل بمسؤولية رغم صغر سنه».

وتابعت: «كانت معرفتي بيه من قريب، ورغم دا كان يساعدني في أي شيء من غير ما أطلب منه، وإحنا عرفنا الحادث الساعة 4 الفجر يوم الجمعة اللي فاتت، وكل سكان العمارة راحوا المستشفى مع بعض وقت سماع الخبر، والحادث كان بشع جدًا».

القدر ينقذ شخصًا من الحادث الأليم

وأوضحت جارة الضحية، أن زياد صديق الضحايا والناجي الوحيد من الحادث، كان يجلس بجوار والدته لأنها أخبرته أنها مريضة، وذهب لشراء بعض الطلبات، وبعدها طلبت منه توصيل بعض الطلبات لجارتهم في نفس الموعد الذي كان مقررا مقابلة الضحايا فيه، ما أدى لتأخره عنهم ونجاته.

النيابة تباشر التحقيقات في الحادث

وأعلنت النيابة العامة، أنها باشرت تحقيقات موسعة في حادث الشيخ زايد، الذي وقع فجر الجمعة، في شارع النزهة بالشيخ زايد، ونُقلت جثث الـ4 ضحايا لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما نُقل قائد السيارة الثانية لإجراء عملية جراحية، وتنتظر النيابة العامة، تعافيه للتحقيق معه، كما تنتظر نتيجة إجراء تحليل المواد المخدرة.