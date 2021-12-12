قريطم: ضحايا حادث الشيخ زايد لم يخطئوا.. وتهور المتهم هو السبب

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 شباب بسبب تهور قائد السيارة المتسببة في الحادث، والذي يظهر في الفيديو المتداول عبر كاميرات المراقبة تجاوز السيارة المسرعة 100 كيلو في الساعة، وهي تخضع لحسابات المختصين.

وحول حادث الشيخ زايد، أوضح اللواء مدحت قريطم: «الشباب المتوفين واضح من الفيديو أنهم خدوا الدوران وماشيين كويس، ولو كان المتهم لديه نوع من الاحتراز كان يمكن أن يتفادى وقوع الحادث»، وأوضح أن السائق قاد سيارته برعونة في القيادة، قائلاً: «عقوبات حوادث السير يجب أن تكون رادعة بشكل أكبر».

السرعة القانونية

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة ON، «السرعة المقررة داخل المدن وفقًا لصحيح القانون لا يجب أن تتجاوز 60 كيلو في الساعة».

شارع النزهة

وتابع: «شارع النزهة هو أحد الشوارع الداخلية في مدينة الشيخ زايد ولايسري عليه سرعات الطرق السريعة، ولاينبغي أن تزيد السرعة عليه عن 20/40 كيلو كونه واقع داخل زمام مدينة الشيخ زايد».

وواصل: «في حال وقوع الطريق بالقرب من كتل سكنية لاينبغي أن تزيد السرعة عن 40 كيلو مترا وبدليل أنه بعد موقع الحادثة بنحو 200-600 متر توجد مطبات صناعية وهذه المطبات لا تقام إلا قرب الكتل السكنية».

تعليق الإعلامية لميس الحديدي

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على الواقعة قائلةً: «يجب أن تكون هناك عقوبات إدارية وجنائية في حوادث السير والقانون سيأخذ مجراه في حادث الشيخ زايد، وحق الولاد هيتاخد، ونحن على ثقة تامة في القضاء، ومبنعملش طرق عشان نموت».