لميس عن صورة شجرة الكريسماس المفبركة بميدان التحرير: والله نفسي

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، الشعب المصري بقرب حلول العام الميلادي الجديد، وكذلك أعياد الميلاد للطائفتين الكاثولكية والارثوذكسية التي تبدأ في الخامس والعشرين من ديسمبر وحتى 7 يناير، قائلة: «عيد ميلاد يعني شجرة كريسماس ودي أجمل حاجه فيه، وهزين الاستوديو قريباً بيها عشان مش بحس بالسنة الجديدة إلا بشجرة الكريسماس»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «أون».

صورة مفبركة لشجرة كريسماس في ميدان التحرير

وعلقت «الحديدي»، على شجرة الكريسماس في إحدى الصور المفبركة التي نسبت إلى ميدان التحرير، مازحة وساخرة: «زينة ميدان التحرير مشهد رائع، شجرة عملاقة بطول 34 مترا وهي مشهد رائع وتكلفتها وفقا للمصادر 100 مليون جنيه عاوزين كلنا نتصور جنبها»، مضيفة: «إلى هنا انتهى الخبر الكاذب، السوشيال ميديا قادت الناس كالعادة وأخدتهم للصورة التي باتت في أذهان الناس شبه يقين».

أنا شخصيا نفسي يكون هناك شجرة كريسماس في ميدان التحرير

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: «كل الناس أصبح لديهم قناعة أن لدينا شجرة كريسماس في ميدان التحرير على الفيس بوك وأصبح الجدل يقيني حول التكلفة وأنه يجب إنفاقها على شيء مهم، وفريق أخر دافع عن شجرة الكريسماس واهميتها في ميدان التحرير، أنا شخصياً نفسي يكون هناك شجرة كريسماس في ميدان التحرير لأنها مشهد مبهج ومهم للاحتفال».