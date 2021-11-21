لميس الحديدي تنعى سهير البابلي: رحلت ملكة المسرح المتوجة

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة القديرة سهير البابلي التي قضت مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، قائلةً: «رحلت سوسكا وبكيزة هانم الدرمللي بنت الأصول، سهير البابلي التي جعلت المسرح الكوميدي ليس مجرد ضحكة لكن رسالة هدفها الضحك وأيضاً المواطن والوطن وأوجاع الوطن».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديم حلقة اليوم، الأحد، من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «رحلت سهير البابلي أحلى ضحكة التي استأثرت بالمسرح المصري كانت على المسرح سيدة عظيمة تصول وتجول وكأنها ملكة متوجة».

قانون سوسكا

وتابعت: «كانت أيضاً في السينما والدراما لكنها لها قانون خاص على وهو قانون سوسكا الذي قالته في العالمة باشا وعلى الرصيف وريا وسكينة ومدرسة المشاغبين».

كانت الملكة المتوجة على المسرح

وأوضحت، أنها تتوقف عند رحلتها المسرحية برغم باعها الطويل في السينما والدراما لكن على المسرح كانت هي الملكة المتوجة: «كل الناس كانت بتروح المسرح عشان تشوفها عشان تضحك أو تبكي لكن في النهاية هناك قيمة معينة كانت لفن سهير البابلي».

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض استدعى نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، ودخلت في غيبوبة خلال أيامها الأخيرة.