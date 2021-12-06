لميس الحديدي تحتضن فتاة من ذوي الهمم بسبب تعرضها للتنمر.. فيديو

كشفت سما رامي، طالبة في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والتي شاركت في احتفالية «قادرون باختلاف»، عن واقعة التنمر التي ذكرتها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

قولت للمتنمر الرئيس عملنا قانون عشان ناخد حقنا

وقالت «رامي»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «قولت للمتنمر بي إن الرئيس عملنا قانون عشان ناخد حقنا.. وسجلت فيديو للنائب العام، وتم القبض على المتنمر»، متابعة: «كان فيه شخص دخل على صفحتي على فيس بوك، وقعد يتنمر عليا أنا وأصحابي وقلتله ليه كده؟ فتنمر بشكل أكبر، وبعد كده سجلت فيديو للنائب العام».

وأضافت أنها وجميع أصدقائها من القادرين باختلاف يحبون الرئيس: «كنت حاسة إني فرحانة ومش قادرة أصدق إني قابلته».

احنا بني آدمين زيكم

ووجهت سما رامي، رسالة للمصريين قائلة: «إحنا بني آدمين زينا زيكم»، ولم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها، إذ توجهت لها وقامت باحتضانها قائلة: «مش قادرة».

وخلال الاحتفالية قال الرئيس السيسي لذوى الهمم: «كل الناس في مصر بتحبكم أوى وسعيدة بيكم جدا.. والدعم اللى جاى من الناس لكم أمر لا يتوقف ويزيد وإحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية أوى.. لسه لم نصل للتقدير الحقيقى للكنز اللى ربنا بعتهولنا اللى هو أنتم.. أهلا وسهلا».

ودخل الرئيس فى حوارات عديدة مع ذوى الهمم، قائلا: «أصعب لحظة هي اللى حسيت فيها أن بلدنا ممكن تروح، أحيانا يكون فهمك يعذبك، لو أنت بتفهم وتعرف قوى ممكن تتعذب قوي، لأنك هتشوف حاجات محدش هيعرفها غيرك، أصعب لحظة طب ليه خفت، خفت على ناسي وأهلى وكل الناس اللى موجودة في مصر، عددنا كبير وظروفنا صعبة فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين؟».

وعن أسعد لحظة قال الرئيس: «لسه مجتش، هو الحلم اللى أنا بحلمه لبلدي برضه، بيكم وبمصر والمصريين والشباب والكبار وبقادرون باختلاف اللى بعول بيهم أمام الله وبقسم بيهم أمام الله أنه يساعدنا».