رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، انطلاق منافسات الموسم الثالث والعشرين، للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات، التي تشارك فى تنظيمها جامعة الأقصر، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي بفندق الجولي فيل بالأقصر، وتشارك فيها جامعة الأقصر، بحضور الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والمشرف على طلاب الجامعة المشاركين.

600 طالب وطالبة من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية

تقام البطولة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية.

وتعتمد فكرة المسابقة، على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب، لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن.

25 ألف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم

ويتكون كل فريق من ثلاثة طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن خلال فترة المسابقة والتى تستمر لمدة خمس ساعات متواصلة، وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة فى مسابقة البرمجة الجامعية الدولية والتى يشارك فيها أكثر من 25 ألف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم.