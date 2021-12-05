جامعة الأقصر تنظم ورشة عمل لتعليم طلاب الألسن لغة الإشارة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة بكلية الألسن، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ورئيس الوحدة.

كان ذلك بحضور الدكتورة إيمان رجب نجيب، مدير الوحدة، وهبة رمضان، ومها النوبي، مسؤولي رعاية الشباب بالكلية ولفيف من مختلف طلاب كليات الجامعة، وتأتي الورشة في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

حاضر في الورشة كلًا من سماح محمد محمود، مدربة لغة الإشارة، ومن ذوي الهمم «الصم» دعاء أبو الحجاج ورحاب أبو الحجاج، وتم خلال الورشة تدريب الطلاب على استخدام لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

اهتمام جامعة الأقصر بتقديم برامج ودورات تعليمية لأفراد المجتمع

وأشارت الدكتورة إيمان رجب، مدير الوحدة، إلى أن الورشة تؤكد مدى اهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، موضحةً أن لغة الإشارة تعتبر اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

وقالت إن أهميتها تكمن في كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.