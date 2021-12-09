رئيس جامعة الأقصر يشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه وفد من الجامعة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية، بعنوان (رؤية المستقبل)، والذى يعقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبمشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية.

من جانبه أوضح رئيس جامعة الأقصر، أن المنتدى يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم العالي، في ظل التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالجامعات الوليدة مثل جامعة الأقصر والذي أدى بدوره إلى تقدم كبير فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في الجامعة، في سبيل تحقيق نهضة شاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد محجوب، أن الملتقى يمثل فرصة لبحث أوجه التعاون مع الجامعات المشاركة والاستماع إلى الآراء والمقترحات من الأكاديميين في مجال تطوير التعليم والاستفادة من خبراتهم.

ضم الوفد المشارك من جامعة الأقصر كلا من الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور محسن الطوخى، وكيل كلية الآثار، والدكتور وائل الهميمي، والدكتور محمود قرنى من كلية الآثار.

يشار إلى أن المنتدى يتناول هذا العام عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.