جامعة الأقصر تحصد 4 ميداليات ببارالمبياد الجامعات المصرية في الإسكندرية

حصد طلاب جامعة الأقصر طلاب الجامعة أربع ميداليات متنوعة، بين ذهبية وفضية في اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية.

وكان أبناء الجامعة من كلية الألسن، شاركوا بفعاليات البارالمبياد في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر، وفازت الطالبة دعاء رمضان، في مسابقة رفع الأثقال ميزان 40 كيلو بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصدت سلوى محمود الديب، في مسابقة رفع الأثقال ميزان 70، المركز الثاني والميدالية الفضية، وفازت الطالبة أميرة حمدي في مسابقة رفع الأثقال ميزان 55 كيلو بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وفوز الطالبة آية محمد، موسى في مسابقة رفع الأثقال ميزان 40 كيلو بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

الجامعة تحصد مراكز متقدمة في كرة الجرس وتنس الطاولة

كما تأهل الطلاب، أحمد محمود ذكي، ومحمد محمود، وأحمد ممدوح، ومحمد مصطفى، للدور الرابع لكرة الجرس ومقابلة فريق جامعة حلوان بينما ترشح فريق طالبات الأقصر أميرة بركات، وروان وائل، وأميمة مختار، وأميرة عبد الناصر، للدور الثامن ومقابلة فريق طالبات جامعه طنطا وخاضت الطالبة بثينة أحمد، مسابقة تنس الطاولة، كما حصل جميع الطلاب على شهادات تقدير وتكريم.

من جانبه هنأ الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة الطلاب من فرسان الإرادة ذوي الهمم، عن مشاركتهم المتميزة بفعاليات البارالمبياد، وتحقيقهم نتائج ومراكز متقدمة، مؤكدًا أن هذا التميز معهودًا من جانب طلاب الجامعة عامة، وكلية الألسن خاصة، والذين يشاركون بمختلف الأنشطة والمسابقات ودائمًا حريصون على رفع اسم الجامعة بكافة المسابقات.

رئيس الجامعة يؤكد دعم نشاطات تنمية مهارات الطلاب

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة دعم كافة الفعاليات التي تنمي مهارات الطالب وتحفز روح العمل الجماعي بما يغرس بداخلهم روح المنافسة الشريفة.

كما وجه رئيس الجامعة شكره للمشرفين على ذلك النشاط المتميز، لدورهم في دعم ورعاية الطلاب والطالبات من ذوي الهمم وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.