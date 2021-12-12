شكري: توقيع آلية التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاجتماعات الخاصة بالحوار حول آلية التعاون بين مصر ومجلس التعاون، ستتم بالتنسيق وتحديد جدول زمني وضمان دورية الاجتماعات على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين، مضيفا: «سنستقبل أمين عام المجلس في القاهرة للتوقيع على الإطار القانوني الذي يؤسس لهذه الآلية».

الأمن القومي العربي كل كل لا يتجزأ

وتابع شكري خلال تصريحات تلفزيونية: «الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، حيث ترتبط شعوب المنطقة بروابط تاريخية، وتنتمي إلى الجامعة العربية، وهناك مصلحة مشتركة لديها، وبالتالي فإن الحفاظ على الأمن القومي العربي مسؤولية لدولها وتقيم علاقاتها مع الأطراف خارج الإقليم العربي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل وأن الدول العربية ومجلس التعاون ومصر والدول الشقيقة في المغرب العربي بالاستمرار في الدفاع عن شعوبها ومصالح أمنها القومي وتحقيق الاستقرار والأمن لشعوبها في المنطقة».

العرب يدعمون موقف مصر في ملف السد الإثيوبي

وتابع وزير الخارجية، أن كل المداخلات التي تمت من الأشقاء العرب ركزت على ضرورة الحفاظ على المصالح المائية المصرية والتقدير البالغ لجوهرية السد الإثيوبي ومؤازرة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر في الدفاع عن مصالحها المائية والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن يحقق مصالح الدول الـ3 مصر والسودان وإثيوبيا.

وواصل سامح شكري: «هناك دعم وتضامن من قبل مجلس التعاون الخليجي مع مصر في ملف السد الإثيوبي، ونستمر في صياغة رؤية مشتركة داعمة بشكل متبادل لكل القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، فهي تستهدف النطاق العربي والدول العربية كافة».

وحول الانتخابات الليبية أكد شكري، ضرورة أن تعقد في موعدها وأن تكون نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب الليبي وتؤدي إلى تعزيز مؤسسات الدولة الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بحيث تعود ليبيا إلى شعبها وتستفيد من ثرواتها دون تدخلات من أي طرف خارجي.