تفاصيل جديدة في إعارات الزمالك.. مليونان ونصف لمرعي ومليون لمحمود

يكشف موقع «الوطن سبورت» عن مفاجأة جديدة تتعلق بعقود إعارة عدد من اللاعبين لأندية الدوري المصري، والتي تم إبرامها في عهد اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وينفرد «الوطن سبورت» بتفاصيل جديدة تتعلق بصفقة إعارة ياسين مرعي مدافع فريق الشباب بالنادي وزميله أحمد محمود، الظهير الأيمن لفريق 2003، لصفوف نادي فاركو، في نفس توقيت صفقة إعارة محمد صبحي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن اللجنة السابقة أعارت ياسين مرعي بقيمة مليونين ونصف المليون جنيه، فيما تمت إعارة أحمد محمود لفاركو أيضًا بقيمة مليون جنيه، مع وجود بند الشراء التلقائي من جانب نادي فاركو في نهاية الموسم، رغم أنه كان من المفترض ألا يتم وضع هذا البند للحفاظ على اللاعبين باعتبارهما مستقبل القلعة البيضاء.

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