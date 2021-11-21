حمادة صدقي من الإسكندرية: أخشى إلغاء الدوري المصري

أكد حمادة صدقي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خوفه من إلغاء الدوري المصري هذا الموسم وذلك نظراً لوجود توقفات كثيرة جدا قد تؤدي إلى عدم استكمال البطولة، قائلاً: «ربنا يسترها والدوري يكمل»، لافتاً إلى إعجابه بالبداية التي وصفها بـ«الجيدة» لرابطة الأندية المحترفة على حد قوله.

حمادة صدقي: نجلي كان عضواً وفي حزب حماة وطن

وأضاف «صدقي» في تصريحات صحفية، على هامش حضوره مؤتمر «شكرا يا ريس» الذي أقامه حزب حماة وطن بالإسكندرية، أنه سعيد بحضور الحفل ووجوده مع صديقه محمد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية.

وتابع: «أنا سعيد بالدعوة التي وجهت لي من الحزب لحضور مؤتمر شكرا يا ريس» مشيرا إلى أن نجله كان عضوا بحزب حماة وطن القاهرة، قائلا: «أنا سعيد أيضا بتواجدي هنا مع صديقي محمد مجاهد الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية».

حماة وطن ينظم مؤتمر «شكرًا سيادة الرئيس»

وجاء ذلك على هامش تنظيم حزب حماة الوطن قطاع غرب الدلتا وأمانة الإسكندرية احتفالية بعنوان «شكرًا سيادة الرئيس»، بحضور قيادات الحزب والجهات التنفيذية في الإسكندرية والبحيرة وعدد من نواب البرلمان وممثلو منظمات المجتمع المدني، وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع تدشين مقر الحزب الرئيسي بالإسكندرية وإعادة هيكلة أمانة الإسكندرية.

وهو اللقاء الذي أكد خلاله محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية أن توليه أمانة الحزب يعد تكليفًا وليس تشريفًا، مُشيدًا بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية والقيادة السياسية في الفترة الماضية، وانعكاس المشروعات القومية على حياة المواطنين، ومنها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة اللتان كان لهما أثر في حياة المواطن البسيط.

وأوضح أن العمل الحزبي يجب أن يتواكب مع متطلبات المرحلة، كي يشكل وعي الشباب ويستكمل نهضة الوطن ويساند الدولة المصرية.

وأشار أمين حماة الوطن بالإسكندرية إلى أن إعادة هيكلة أمانة الإسكندرية ليست هدفا بل ضرورة لتأسيس وبناء الحزب على قاعدة اجتماعية سياسية ملموسة وفقًا لمنهج تنظيمي قابل للتطور يستوعب الكوادر المتميزة بمختلف المجالات.