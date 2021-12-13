ارتفاع ضحايا حادث أبو حمص بالبحيرة إلى 3 أشخاص بينهم شقيقان

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكي مع «توك توك»، بعزبة زنوبة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، قبل قليل، إلى 3 أشخاص، حيث لقي سائق التوك توك مصرعه منذ دقائق قليلة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شقيقين وسائق توك توك في حادث مروري بالحيرة

كان قد لقي شقيقان مصرعهما فيما أصيب شقيقهما الآخر، وسائق التوك توك، جراء وقوع حادث تصادم بعزبة زنوبة التابعة لمركز أبو حمص، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين «توك توك»، وسيارة ملاكي، مما أدى لوفاة شقيقين وسائق التوك توك، فيما أصيب شقيقهم الثالث بإصابة بالغة.

تحديد هوية المتوفين

وتبين وفاة كل من «محمد مرسي قطب»، 60 سنة، و«سعد مرسي قطب أبو السعود»، 65 سنة، و«محمد عزوز الديب»، سائق التوك توك، فيما أصيب رمضان مرسي أبو السعود، 52 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية، وحفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.