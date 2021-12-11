محافظ البحيرة: إنشاء 8 كباري للمشاة والسيارات بتكلفة 261 مليون جنيه

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جاري إنشاء 8 كباري على الرياح البحيري للمشاة والسيارات بتكلفة إجمالية 261 مليون جنيه ستعمل على تسهيل وسيولة الحركة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والقضاء على المعديات النهرية الخطرة.

إنشاء 8 كباري للمشاة والسيارات

وأشار «آمنه» إلى أن الكباري هي كوبري دمشلي العلوي بطول 300م ويتكون من 25 محورا بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه، وجرى عمل الجسات والخوازيق وجاري التنفيذ، وكوبري عزبة السد بطول 289م يتكون من 28 محور وبتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه تم عمل الجسات والخوازيق.

وتابع، وكذلك كوبري ابو الخاوى والذي يهدف لاستبدال عدد 3 معديات بكوبري يسمح بمرور السيارات والمقطورات ويربط الكوبري بين محافظتي البحيرة والمنوفيى، وكوبري الصواف بطول 340 م يتكون من 33 محورا بتكلفة 51 مليون تم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق، وكوبري زاوية البحر بطول 296 م يتكون من 32 محورا بإجمالي تكلفة 39 مليون تم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق.

وأوضح أنه جاري إنشاء كوبري قناطر بولين وذلك لاستبدال القناطر القديمة بكوبري سيارات علوي لتقليل الحركة على جانبي الرياح، وكوبري أبو خطوة العلوي بطول 369 م يتكون من 36 محورا بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه وتم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق، وكوبري منشأة مهني العلوي بطول 369 م ويتكون من 38 محور بتكلفة إجمالية 48 مليون جنية تم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق، كما أنه جاري دراسة إنشاء عدد 2 كوبري آخرين بنفس الناحية.

خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق

يأتي ذلك في إطار مع توجيهات الرئيس السيسي وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية.