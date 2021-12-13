«تحرير تيجراي» تسيطر على «لاليبيلا».. و«واشنطن» تطالب ببدء مفاوضات

استعادت «جبهة تحرير تيجراي»، أمس الأحد، السيطرة على مدينة «لاليبيلا» الواقعة في شمالي إثيوبيا، والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بعد 11 يوما من إعلان حكومة آبي أحمد السيطرة عليها.

من جانبه، قال أحد السكان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن عناصر جبهة «تحرير شعب تيجراي»، موجودون في وسط المدينة، مشيرا إلى عدم وقوع معارك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، طالبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، الأطراف الإثيوبية ببدء مفاوضات دون شروط مسبقة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ودعت وزارة الخارجية الأمريكية كل الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ العنف ضد المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، نفت السلطات السودانية، أمس الأحد، خبر الاتهام الذي أوردته وكالة «فانا» الإذاعية الحكومية الاثيوبية، بدعم الخرطوم لجبهة «تحرير تيجراي»، وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن بلادها ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان «سونا».

الخرطوم تدعو إثيوبيا للكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل

ودعت الخارجية السودانية في بيان لها، إثيوبيا للكف عن اتهام الخرطوم باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع، مؤكدة أن السودان يسيطر على كل أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان.

وفي سياق آخر، التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس الأحد، في الخرطوم، بالسفيرة النرويجية لدى بلاده، تريزا لوكن.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة، والخطوات الجارية لصناعة التوافق السياسي الشامل.

بدورها، أشارت وثيقة، إلى أن «حمدوك»، استبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات «18 قائما بأعمال»، الذين عينهم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعد أحداث أواخر أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.