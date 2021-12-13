وفاة الضحية الرابعة لحادث أبو حمص بالبحيرة.. كل الأخوات ماتوا

توفي قبل قليل «رمضان مرسي أبو السعود»، 52 عاما، الضحية الرابعة لحادث تصادم «توك توك» بسيارة ملاكى بعزبة زنوبة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وثالث الشقيقين الذين توفيا في نفس الحادث مع سائق التوك توك، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 4، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ارتفاع ضحايا الحادث

كان الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد، شهد وفاة سائق الـ توك توك، بعد ساعة واحدة من وفاة شقيقين، ليلحق بهما شقيقهما الثالث منذ قليل، وجاري استخراج تصاريح الدفن من مستشفى أبو حمص العام.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوتوك بعزبة زنوبة التابعة لذات المركز مما أدى إلى وفاة شقيقين وإصابة شقيقهم الثالث وسائق التوك توك، إلا أنه بعد ساعات قليلة توفي الشقيق الثالث والسائق ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 4.

تحديد هوية المتوفين

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «محمد مرسي قطب»، 60 سنة، و«سعد مرسي قطب أبو السعود»، 65 سنة، و«محمد عزوز الديب»، سائق التوك توك، فيما أصيب رمضان مرسي أبو السعود، 52 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إلا أنه لحق بشقيقيه وأعلن المستشفى وفاته منذ قليل، وحفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.