استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني يدعى «جميل الكيال»، يبلغ من العمر31 عاما برصاص قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت مدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، وقال شهود عيان، إن اشتباكًا مسلحا اندلع بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت المدينة من منطقة الطور، مما أدى إلى إصابة «الكيال» برصاصة في رأسه قبل الإعلان عن استشهاده في وقت لاحق، في مستشفى نابلس التخصصي.

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا من منطقة رأس العين

من جانبها، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى «أمير الحاج»، من منطقة رأس العين، فيما قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن شابين آخرين أصيبا جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أزيز الرصاص بين المشتبكين، كما تداول نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو للشاب الفلسطيني بعد لحظات من إصابته برأسه، قبل أن يفارق الحياة.

إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحام مدينة نابلس" pic.twitter.com/uavwGYhNSq — خاlد خاlد (@Ll354LMontreal) December 12, 2021

#متابعة :

إشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة نابلس ووجود إصابة خطيرة بطلق ناري لشاب pic.twitter.com/I9fBwsY7K7 — khoder Tantouri (@KhoderTantouri) December 12, 2021

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني، أنه تسلم من قيادة الأمن الوطني الفلسطيني، المتهم بإطلاق النار الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين أثناء تشييع عنصر من حركة «حماس» في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان.

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، قالت في وقت سابق، إن شخصين اثنين قتلوا وأصيب 7 آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين، الذي قتل بانفجار مخيم البرج الشمالي.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن مديرية المخابرات تسلمت من قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البص، الفلسطيني «م. د»، المتهم بإطلاق النار.