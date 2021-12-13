مشاهد من حفل تامر حسني.. ظهور ابنته «تاليا» وشاب يتعرض للإغماء

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أمس الأحد، وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وشهد الحفل ظهور «تاليا»، ابنة الفنان تامر حسني، حيث استقبلها والدها على المسرح بحرارة شديدة، وحدث جمهوره قائلاً: «دي تاليا بنتي وأماليا أختها قاعدة هناك أهي».

تامر حسني يتألق بعدد من أغنياته في الحفل

وقدم تامر حسني باقة من أبرز أغنياته على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومنها «خليك فولاذي، كفاياك أعذار، صعبة، قولني كلام، كل سنة وأنت طيب»، وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً من الجمهور.

وفي لفتة إنسانية، أوقف تامر حسني حفله بعد تعرض شاب للإغماء أثناء محاولة صعوده إلي المسرح لمشاركة نجمه المفضل الغناء، ولم يكمل «حسني» الحفل، إلا بعد الاطمئنان على الحالة الصحية للشاب.

تعرف على طلب تامر حسني من إدارة الجامعة

ووجه تامر حسني، نداءاً لإدارة جامعة مصر، وطالبهم بإعطاء الطلبة الدرجات النهائية في أعمال السنة، حيث قال نصاً: «عايزين ياخدوا درجات أعمال السنة كاملة، لأنهم راقيين وذوق وكل واحد خايف على اللي جمبه في الحفلة وهنعتبرها أعمال سنة»، وهو ما أدخل الطلبة في حالة من الضحك الشديد.

ووجه تامر حسني رسالة لجمهوره قائلاً: «بدأت من تحت الصفر، وكنا في ظروف أصعب من اللي أنتم فيها، دايما خلي مخك زي المغناطيس».

وكرمت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفنان تامر حسني، ومنحته درع الجامعة تقديراً لمسيرته الغنائية الحافلة، فضلاً عن تأثيره كواحد من الفنانين العرب في المنطقة.

يذكر أن هذا الحفل كان من المقرر إقامته، الخميس الماضي، إلا أن تامر حسني اتفق مع إدارة الجامعة على تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية آنذاك.