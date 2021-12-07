تطورات دعوى ابنة رشوان توفيق للحصول على فيلا بـ5 ملايين جنيه

كشف الدكتور مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، تطورات أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته، موضحًا أنَّ المستجد في هذه الأزمة هو الدعوى التي كان محدد لها جلسة يوم 29 ديسمبر 201، ولم يكن لديهم علم بها، والدعوة عبارة عن طلب بطلان عقد بيع قديم من عام 2014، وفق ما أعلن محامي آية ابنة الفنان رشوان توفيق.

محامي رشوان توفيق: «أنا مش عارف إيه اللي أثار الموضوع ده»

واستنكر محامي الفنان رشوان توفيق، خلال تصريحات في فيديو مباشر بثه تلفزيون «الوطن» إثارة مثل هذا الموضوع حاليًا، بقوله: «أنا مش عارف إيه اللي أثار الموضوع ده، ولا الموضوع عبارة عن تأجيج نار الخلاف بين الأسرة الواحدة، فهذا الموضوع تمّ منذ 7 سنوات وبعلم آية وبإقرار كتابي منها، ومش عارف الإثارة دي إيه لازمتها وايه مناسبتها، وكان ممكن الإثارة دي داخل الأسرة، ده موضوع غريب جدا، واللي بيحصل ده مالهوش غير سبب واحد وهو تأجيج نار الخلاف الأسري الموجود».

وشرح محامي الفنان رشوان توفيق أنَّ هذه الأرض التي يدور الخلاف حاليا عليها، هي أرض تمّ شراؤها بأموال خاصة بالفنان رشوان توفيق ومن حسابه البنكي الخاص وبشيكات باسمه الخاص، وتمّ سدادها لجهاز مدينة 6 أكتوبر وكل ذلك مودع في ملف الدعوة وملف جهاز 6 أكتوبر.

وتابع: «الفنان رشوان توفيق هو من أشترى الأرض وبنى عليها، وابنته آية هي من منحته توكيلًا خاصًا يبيح له البيع ومنصوص عليه، ووفقًا للمادة 702 فقرة 2 من القانون المدني يبيح له البيع بموجب هذه الوكالة، وهو من باع الشيء الذي اشتراه بماله الخاص، وتمّ التشييد بماله الخاص، فإيه لازمة إثارة الموضوع».

محامي رشوان توفيق: موكلي يعيش بلا خصومة مع أحد

واستكمل محامي الفنان رشوان توفيق، أنَّ موكله يعيش بلا مشاحنة أو خصومة قضائية أو خلافات مع أي شخص، «نتمنى الأطراف يتمّ لم شملهم وتصفية الخلافات الداخلية، وعدم تأجيج الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما يثار حول أن الفيلا المتنازع عليها ملك لوالدتها هو أمر غير صحيح، فوالدتها لم تعمل بحياتها ولم يكن لها دخل خاص، والميراث الوحيد الذي حصلت عليه والدتها كان عبارة عن 150 ألف جنيه تمّ توزيعه خلال حياتها».

بيع الفيلا لـ هبة رشوان توفيق بعقد ابتدائي

وتابع محامي الفنان رشوان توفيق أنَّه تمّ بيع الفيلا لـ هبة رشوان توفيق بعقد ابتدائي وبإقرار كتابي لا يمكن جحده وهو دليل كتابي موجود في أوراق الدعوى القضائية، وهو بمثابة إقرار من آية رشوان توفيق بالموافقة على التصرف الصادر من والدها وهو التوكيل الذي يبيح له البيع.

وأشار محامي الفنان رشوان توفيق إلى أنَّ القضية تمّ التحديد لها يوم 29 ديسمبر الحالي، مؤكّدًا أنَّه طالب بالصلح وكان يوجد ترحيب من محمد عصام الدين حفيد الفنان، الذي أعرب عن رغبته بالصلح، وهي نفس الرغبة التي أعلنها الفنان رشوان توفيق أكثر من مرة.