رئيس قطاع التعليم العام تتفقد أنشطة مشروع «قرية متعلمة» بالمنيا

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، لتفقد أنشطة «قرية متعلمة» و«حياة كريمة» بالمحافظة.

جولة بأندية القراءة وفصول محو الأمية وتعليم الكبار

وزارت رئيس قطاع التعليم مدارس التعليم المجتمعي، وأندية القراءة وفصول محو الأمية وتعليم الكبار لأمهات تلاميذ مدارس التعليم المجتمعى، كما تفقدت مدرسة منشأة بدينى للتعليم المجتمعي، بحضور حسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية.

«إنقاذ الطفولة» تنفذ المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية

ومشروع «قرية متعلمة» تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، فى 4 محافظات، ويتضمن تسليم الأثاث والحاسب الالي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها، وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور، وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم.

وشهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في شهر سبتمبر الماضي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة انقاذ الطفولة الدولية وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.

وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير كافة سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها (أطفال بلا مأوي)، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة للتعليم الأساسي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة ختان الاناث وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.