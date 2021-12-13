رئيس قطاع التعليم العام تتفقد أنشطة مشروع «قرية متعلمة» بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:39 ص | الإثنين 13 ديسمبر 2021
زيارة رئيس قطاع التعليم العام
استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، لتفقد أنشطة «قرية متعلمة» و«حياة كريمة» بالمحافظة.
جولة بأندية القراءة وفصول محو الأمية وتعليم الكبار
وزارت رئيس قطاع التعليم مدارس التعليم المجتمعي، وأندية القراءة وفصول محو الأمية وتعليم الكبار لأمهات تلاميذ مدارس التعليم المجتمعى، كما تفقدت مدرسة منشأة بدينى للتعليم المجتمعي، بحضور حسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية.
«إنقاذ الطفولة» تنفذ المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية
ومشروع «قرية متعلمة» تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، فى 4 محافظات، ويتضمن تسليم الأثاث والحاسب الالي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها، وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور، وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم.
وشهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في شهر سبتمبر الماضي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة انقاذ الطفولة الدولية وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.
وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير كافة سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها (أطفال بلا مأوي)، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة للتعليم الأساسي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة ختان الاناث وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.