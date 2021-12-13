الصين تسجل 80 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس الاحد، فيما لم تسجل السلطات حالات جديدة مشتبه في اصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية.

تسجيل 21 إصابة وافدة بـ الفيروس في 8 مناطق صينية

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»،في تقرير يومي، إن 74 حالة تم تسجيلها في مقاطعة «تشجيانج»، و5 حالات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالة واحدة في مقاطعة شنشي، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة إصابة وافدة في 8 مناطق.

من جانبها، أشارت «شينخوا»، إلى أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني بلغ 99780 حالة، فيما ظلت حالات الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس ثابتة عند 4636 حالة، بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 93763 مريضًا.

نيكاراجوا تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»

بدورها، تلقت السلطات في نيكاراجوا، 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، الصيني المضاد لـ«كورونا»، ومن المتوقع وصول 800 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني إلى البلاد خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن المتحور «أوميكرون»، تم رصده في 63 دولة حتى الآن، مشيرة إلى أنه من المرجح انتشار السلالة الجديدة من «كورونا»، أكثر من نظيرتها «دلتا»، الهندية، والتسبب في أعراض أقل حدة وجعل اللقاحات أقل فعالية.

وأضافت «الصحة العالمية»، أن معطياتها لا تزال غير مكتملة، متوقعة أن يتفوق متحور «أوميكرون»، على «دلتا»، في الأماكن التي تشهد انتقالا مجتمعيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

جدير بالذكر، أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة «أوميكرون»، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر الماضي لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى، فيما أغلقت العديد من الدول، في وقت لاحق، الرحلات الجوية من وإلى إفريقيا وشددت الإجراءات الصحية على أراضيها.