الصين تسجل 49 إصابة جديدة محلية العدوى بـ كورونا.. وصفر وفيات

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، فيما لم تسجل السلطات، أي وفيات جديدة مرتبطة بـ الفيروس.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية،في تقرير يومي، إنَّ 38 حالة تمّ تسجيلها في مقاطعة تشجيانج، و10 حالات في منطقة منغوليا الداخلية، وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«لجنة الصحة الوطنية» تسجل 26 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»

وأضافت اللجنة الصينية، أنَّ 26 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»، تمّ تسجيلها في 9 مناطق، مشيرة إلى تسجيل حالة واحدة جديدة مشتبه بإصابتها قادمة من خارج البر الرئيسي في بلدية شنجهاي،

ووفقًا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البر الرئيسي الصيني، 99679 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4636 شخصًا، بينما ارتفعت حصيلة حالات الشفاء من الفيروس إلى 93720 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 6689 حالة إصابة بـ الفيروس و 43 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 517271 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 4253 حالة وفاة.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إنَّ عدد المصابين بـ«كورونا»، في حالة خطرة وصل إلى 894 مريضًا، مسجلًا أعلى رقم في تاريخ البلاد ومحطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 857 مريضًا.

وفي سياق متصل، يعتقد 7 من كل 10 كوريين جنوبيين أن البرنامج الحكومي التعايش مع «كورونا» زاد من مخاطر تفشي الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ووفقًا لـ استطلاع في كلية الدراسات العليا للصحة العامة بجامعة سول الوطنية، أن 69% يرون أن المخاطر العامة المتعلقة بـ«كورونا» ازدادت بعد تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا باعتباره مرضا موسميا، فيما قيم 23.1% من المشاركين مستوى المخاطر من الإجراءات الحكومية بأنه طبيعي، بينما قال 8% إن مستوى المخاطر لم يرتفع.