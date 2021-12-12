«الصحة العالمية»: «أوميكرون» ينتقل بسرعة أكبر نسبيا بين البشر

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة والعالم ما زالوا يتعلمون حول متحور فيروس كورونا المستجد الجديد المُسمى «أوميكرون»، ومدى مقاومته للقاحات من عدمها، ولكن البيانات والدراسات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، أوضحت أن المتحور الجديد ينتقل بسرعة أكبر نسبيا بين البشر وبعضهم مقارنة بالمتحورات السابقة.

تقوية النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية

وأضافت «الحجة»، في المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، المنعقد اليوم الأحد، خلال فعاليات معرض «إكسبو2020 دبي» حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا في تقوية النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، أن البيانات المتاحة حول متحور أوميكرون حاليًا، تشير إلى أنه يعطي أعراضا خفيفة نسبياً لدى أغلب المصابين بكورونا، خصوصا لو حصلوا على اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا.

فايرز فعال ضد «أوميكرون»

وأوضحت أن الدراسة التي أجرتها شركة «فايزر» حول لقاحها، تتيح خبر جيد ومعلومات أولية، بأن اللقاح الخاص بالشركة يُقوي المناعة ضد متحور أوميكرون.

وجددت التوصيات التي تُقدمها منظمة الصحة العالمية للأفراد بأهمية الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، وللدولة بأهمية التغطية بنسبة عالية من المقيمين على أرضها.

اللقاحات لا تمنع الإصابة من كورونا

وأوضحت أن اللقاحات لا تمنع انتقال فيروس كورونا المستجد، وأنه طالما ينتقل الفيروس بين الناس، سيكون هناك فرص للتحور، موضحة أن عملية الانتقال من شخص لشخص تساعد على التحور، والتغيير الجيني للفيروس.

وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بداية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتجمعات.

المنظمة تدرس أهمية الحصول على جرعة ثالثة

وأشارت إلى أهمية الحصول على جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المستجد على الأقل، مشيرة إلى أن المنظمة ما زالت تدرس أهمية الحصول على جرعة ثالثة من اللقاحات حاليا، موضحة أن 9 دول في إقليم الشرق الأوسط من أصل 22 دولة وصلوا للنسبة التي توصي المنظمة بالتطعيم بها ضد كورونا، وهي 40%، وأن هناك 6 دول لم يصلوا حتى الآن لـ10%.