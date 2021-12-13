إنشاء نقطة لتلقي لقاح كورونا للسيدات بكورنيش مدينة المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنشاء نقطة إضافية خاصة بالسيدات لتسهيل عملية تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بمنطقة كورنيش مدينة المنيا، بهدف الحفاظ على سلامتهن وصحتهن وتطعيم أكبر عدد منهن، لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

وتابع محافظ المنيا، مركز تلقي اللقاح بمستشفى سمالوط التخصصي، ومنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا، والمركز الملحق بالإدارة الصحية بسمالوط.

إقالة مدير «صحية سمالوط» لتقاعسه عن العمل

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بإقالة وكيل الإدارة الصحية بسمالوط، لتقاعسه عن مهام عمله المكلف بها، ووجود زاحم شديد على المركز الملحق بالإدارة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجه المحافظ رئيس مدينة سمالوط بتوجيه المواطنين لمركز شباب سمالوط والحصول على اللقاح تخفيفا للزحام ومنعا للتكدس.

رصف مدخل مركز التحكم الأقليمي بسمالوط

وكان محافظ المنيا، أجرى جولة تفقدية بمركزي سمالوط والمنيا، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أحمد راشد رئيس مدينة سمالوط، حيث تابع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمدخل مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط، والذي تنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، حيث تم إنشاء مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، لخدمة 5 محافظات.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء موقف لسيارات الأجرة بمركز سمالوط والمخصص له قطعة أرض على مساحة أكثر من 4 آلاف متر بطريق مصر أسوان الزراعي، وستضم سيارات القاهرة والمنيا وقرى الغروب.

وتفقد «القاضي» خلال جولته بمدينة المنيا، أعمال إنشاء «حاجز أمان» بمنتصف طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي، وأعمال دهان البلدورات وتنفيذ حملات النظافة، مناشداً المواطنين باستقلال كوبري المشاة المحدد لمرور المواطنين حفاظا على سلامتهم، كما تم ضبط إحدى سيارات الفان الغير مرخصة، حيث وجه المحافظ باستخراج التراخيص الخاصة بعمل تلك السيارات.