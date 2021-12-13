«تعليم المنيا» تعلن شروط التقديم للكليات المجتمعية في أمريكا

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، بهيئة فولبرايت، وهو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية، ويوفر الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمي واحد في إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية في المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم الريادية، وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية، وتوفير فرص للتدريب المهني والمشاركة المُجتمعية وتعزيز قدراتهم الريادية.

مجالات التقديم في الكليات المجتمعية

وتشمل المجالات المتاحة للتقديم:

1- تكنولوجيا المعلومات.

2- وسائل الإعلام.

3- الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة.

4- السياحة والفنادق.

5- الزراعة.

6- الهندسة التطبيقية.

7- إدارة الأعمال.

8- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

شروط التقديم في الكليات المجتمعية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم تشمل:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يتراوح السن بين 21 – 30 سنة.

3- أن يكون حاصلا على شهادة تعليم ثانوي (فني أو عام)، أو ما يعادلها بتقدير 70% كحد أدنى.

4- أعلى درجة علمية، بالنسبة لخريجي المدارس والمعاهد الفنية والمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث أعوام، المدارس الثانوية الفنية نظام الخمس أعوام، المعاهد الفنية العليا نظام العامين أو نظام الثانوية العامة.

وهناك أيضا درجة البكالوريوس أو الليسانس، وفي هذه الحالة يجب أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى في أحد المجالات المتاحة للتقديم للمنحة، على أن يكون هذا المجال مختلف تماما عن مجال تعليمه الجامعي.

5- تقديم اختبار إجادة اللغة الإنجليزية من أحد المراكز المعتمدة.

6- يجب ألا يكون لدى المتقدم خبرة سابقة أو لديه خبرة محدودة في الدراسة بالخارج.

7- يجب أن يكون قادراً على الحصول والحفاظ على تأشيرة دخول الولايات المتحدة (J1).

8- يجب أن تتوافر لديه الرغبة والمقدرة البدنية (مع توفير الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة) لاستكمال البرنامج بكامله بما في ذلك الأنشطة أو السفر الذي قد يتحدد في أي يوم من أيام الأسبوع.

9- أن يقيم المتقدم في مصر أثناء كل من مرحلة التقديم، وتحديد الكلية المستضيفة، وإجراءات ما قبل السفر، كما أن يكون ملتزماً بالعودة إلى مصر بعد الانتهاء من البرنامج.

10- يجب أن يكون قادراً على السفر لبدء البرنامج في الولايات المتحدة في يوليو 2022.

11- يجب أن يكون المتقدمون من الذكور الحاصلين على إعفاء أو تأجيل رسمي للخدمة العسكرية عند التقديم.

12- يشجع البرنامج السيدات المؤهلات وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤهلين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية على التقديم للمنحة.

المستندات المطلوبة

وأشارت المديرية إلى أن المستندات المطلوبة، هي:

1- استمارة التقديم كاملة (شاملة الإجابات على الأسئلة المقالية).

2- نسخة واضحة من أصل شهادة المرحلة الثانوية باللغة العربية والإنجليزية (نظام الثانوي الفني 3 أعوام أو نظام الثانوي الصناعي 5 أعوام أو الثانوي العام)

3- نسخة واضحة من أصل بيان الدرجات (بالمواد والدرجات) باللغة العربية والإنجليزية للمرحلة الثانوية.

4- يجب على خريجي الجامعات والمعاهد الفنية تقديم نسخة من أصل الشهادة، وبيان الدرجات الخاص بأعلى درجة علمية حصلوا عليها، بالإضافة إلى تقديم نسخة من الشهادة وبيان الدرجات الخاص بالمرحلة الثانوية.

5- الشهادة الرسمية لاختبار اللغة الإنجليزية بحد أدنى 420 درجة لامتحان TOEFL ITP، أو 36- 37 درجة لامتحان iBT، أو 5 درجات IELTS، أو 65 Duolingo، أو 420 درجة لامتحان اللغة الانجليزية التي تقدمه الجامعات المصرية.

6- نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

7- نسخة من تأشيرة J1 أو J2 سابقة للولايات المتحدة الأمريكية (إن وجدت).

8- صورة شخصية.

9- على المتقدمين من الذكور تسليم ما يثبت موقفهم من الخدمة العسكرية.

كما أشارت المديرية بعض المعلومات الأخرى الخاصة بالتقديم، وتشمل:

- الموعد النهائي للتقديم: الأحد 2 يناير 2022 الساعة 11:59 مساءً.

- مواعيد المقابلات الشخصية للمؤهلين: يناير - فبراير 2022.

- الإعلان عن أسماء المرشحين: مارس 2022.

- الإعلان النهائي لأسماء الحاصلين على المنحة: أبريل 2022.

- تاريخ بدء البرنامج: يوليو - أغسطس 2022.

وتعقد الندوات التعريفية ONLINE عبر تطبيق زووم في المواعيد الآتية: 16 نوفمبر و30 نوفمبر و7 ديسمبر و14 ديسمبر بالإضافة إلى ندوة للإجابة عن أسئلة المتقدمين يوم 21 ديسمبر وجميعهم من الساعة 1:00 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصراً.

وأوضحت المديرية، أنه للحصول على مزيد من المعلومات وحجز الندوات التعريفية، يجب الاتصال على هاتف: 01092296022، أو مراسلة البريد الإلكتروني cci@bfce.eun.eg.